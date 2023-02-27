Зоран Лукич: «Начинаем работу над организацией летнего сбора, изучаем возможные варианты для товарищеских игр»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич подвел итоги февральского сбора и двух товарищеских матчей в Белграде.

- В течение месяца состоялись два сбора. Насколько велико их значение?

– Мы максимально использовали возможность посмотреть большую группу игроков. И на этом был сделан главный акцент. Я очень рад, что на просмотровом сборе было несколько игроков, которые в ближайшем будущем получат вызовы на основной сбор. Здорово, что у нас появились варианты с международными товарищескими играми. И мы очень хорошо их использовали.

- Насколько сложно было из 19 человек, приглашенных на сбор, отобрать 12 для поездки в Белград?

– Это не было сложно. Я четко и ясно объяснил всем, по какому плану мы работаем. Если кто-то не получил приглашение на сбор или товарищеские матчи, это вовсе не значит, что этого игрока не будет в сборной в будущем. Хотелось проверить и увидеть игроков, которые уже участвовали в сборах – на каком уровне они находятся сейчас, каков личный прогресс каждого, почувствовать, как быстро с ними получится добиться командной химии. Это один из самых положительных итогов сбора.

- Почему в составе команды оказалось именно 12 игроков? К примеру, в составе женской сборной России в первой половине февраля в Минск летали 14 девушек.

– Если бы была еще одна игра, полетело бы больше. У нас был вариант с матчем со сборной Сербии между играми с клубами, но по понятным причинам было принято решение его не проводить.

- В ближайших планах летний сбор?

– Да. Мы уже сейчас начинаем работу над его организацией, изучаем возможные варианты для товарищеских игр.

- Сколько на этом сборе может оказаться игроков, сыгравших в Белграде?

– В первую очередь, это зависит от их физического состояния. Во-вторых, от травм. Ребята уже находятся в расположении своих клубов. Для них сбор и товарищеские матчи пролетели незаметно – сейчас надо быстро переключаться, чтобы помочь своим командам. Ожидаю от них хороших результатов, от которых тоже будет зависеть их участие в летнем сборе.

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