Рейтинг сборной России по баскетболу заморозили до мая

Рейтинг сборной России по баскетболу заморозили минимум до мая, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Международной федерации баскетбола.

«Рейтинг сборной России заморожен как минимум до следующего заседания центрального совета FIBA, которое пройдет 28 апреля и на котором будет принято решение относительно участия россиян в квалификационном турнире к Олимпиаде», – рассказали в пресс-службе.

С марта 2022 года российские баскетболисты не участвуют в международных турнирах под эгидой FIBA из-за того, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян к соревнованиям.

В январе 2023 года в МОК предложили вернуть российских спортсменов на международную арену, но в нейтральном статусе.

Сборная России все еще сохраняет шанс сыграть в квалификационном турнире к Олимпиаде как лучшая европейская команда по рейтингу, не квалифицировавшаяся на чемпионат мира.