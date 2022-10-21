Управленец НБА назвал четырех «больших» на рынке, которые могут быть интересны «Бруклину»

Неназванный управленец клуба Восточной конференции НБА назвал четырех «больших» с рынка свободных агентов, которые могут перейти в по ходу сезона-22/23.

«Бруклину» необходимо усиливать переднюю линию. И у них будут варианты. На рынке есть большие парни, которые способны выйти на 20 минут и навязать борьбу. К дедлайну их количество может только увеличиться.

Есть Хассан Уайтсайд. недавно стал свободен. Еще Казинс и Коули-Стайн. Если «Нетс» захотят, то смогут взять крупного игрока. Но, скорее всего, они не станут этого делать до января», – заявил управленец.

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Битва за MVP – самое напряженное зрелище регулярки НБА. Кто станет главным героем сезона?