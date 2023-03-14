Спайк Ли и Дензел Вашингтон пропустили церемонию «Оскара» из-за матча «Лейкерс» – «Никс»

Теги светская хроника Лейкерс Нью-Йорк НБА Спайк Ли Дензел Вашингтон Баскетбол

Режиссер Спайк Ли и актер Дензел Вашингтон пропустили церемонию объявления победителей премии «Оскар», отдав предпочтение матчу НБА между «Лейкерс» и «Никс».

95-я церемония «Оскара» состоялась в воскресенье в Лос-Анджелесе. В это же время в 15 километрах от места проведения церемонии на «Crypto.com-арене» встречались «Лейкерс» и «Нью-Йорк». Матч закончился победой гостей со счетом 112:108.

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9 комментариев

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demx
Ответ жора кущ
сравнил Великого американского режиссера и Топового американского актера с каким-то мусором...
> Великого американского режиссера
Чем велик то? Наснимал кучу среднего пошиба фильмов.
Дензел - велик, спору нет.
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Баркамол Абдулла
Я бы тоже выбрал Лейкерс и Нью Йорк, хотя являюсь фанатом ГСВ
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sonny91
у них хотя бы повод был-у спайка так точно. скоро на эту церемонию никто ходить не будет
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жора кущ
Ответ Свежий
Никита Михалков и Сергей Безруков пропустили премию "Ника" из-за матча ЦСКА - Цмоки-Минск.
сравнил Великого американского режиссера и Топового американского актера с каким-то мусором...
+6
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Стопы Зайона
Да они как бы ничего и не пропустили. А так сходили на баскет с классной вывеской.
0
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Nikolay
Прикольно они там поздоровались
https://youtube.com/shorts/0HtdnQHDQNo?feature=share
0
0
0
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Freddy Durst
Трушные фаны
+4
0
+4
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Свежий
Никита Михалков и Сергей Безруков пропустили премию "Ника" из-за матча ЦСКА - Цмоки-Минск.
+6
0
+6
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usen
Хороший выбор у этих уважаемых джентльменов на вечер воскресенья ))
+15
0
+15
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