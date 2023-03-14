Спайк Ли и Дензел Вашингтон пропустили церемонию «Оскара» из-за матча «Лейкерс» – «Никс»
Режиссер Спайк Ли и актер Дензел Вашингтон пропустили церемонию объявления победителей премии «Оскар», отдав предпочтение матчу НБА между «Лейкерс» и «Никс».
95-я церемония «Оскара» состоялась в воскресенье в Лос-Анджелесе. В это же время в 15 километрах от места проведения церемонии на «Crypto.com-арене» встречались «Лейкерс» и «Нью-Йорк». Матч закончился победой гостей со счетом 112:108.
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Дензел - велик, спору нет.
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