Спайк Ли и Дензел Вашингтон пропустили церемонию «Оскара» из-за матча «Лейкерс» – «Никс»

Режиссер Спайк Ли и актер Дензел Вашингтон пропустили церемонию объявления победителей премии «Оскар», отдав предпочтение матчу НБА между «Лейкерс» и «Никс».

95-я церемония «Оскара» состоялась в воскресенье в Лос-Анджелесе. В это же время в 15 километрах от места проведения церемонии на «Crypto.com-арене» встречались «Лейкерс» и « ». Матч закончился победой гостей со счетом 112:108.

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