Майк Джеймс пропустит матч против «Басконии» из-за травмы

« » проведет сегодняшний гостевой матч против «Басконии» без своего лидера .

Разыгрывающий получил травму в четвертой четверти матча против «Панатинаикоса» (84:70) и не поехал с командой в Виторию на встречу с «Басконией» в рамках 28-го тура .

По информации Lequipe, у Джеймса вывих указательного пальца правой руки. Обследование подтвердило отсутствие перелома.

Главная тренерская награда Европы носит имя Александра Гомельского. В чем его величие?