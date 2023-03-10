Майк Джеймс пропустит матч против «Басконии» из-за травмы

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«Монако» проведет сегодняшний гостевой матч против «Басконии» без своего лидера Майка Джеймса.

Разыгрывающий получил травму в четвертой четверти матча против «Панатинаикоса» (84:70) и не поехал с командой в Виторию на встречу с «Басконией» в рамках 28-го тура Евролиги.

По информации Lequipe, у Джеймса вывих указательного пальца правой руки. Обследование подтвердило отсутствие перелома.

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