Донован Митчелл отреагировал на слух о том, что он опасался играть в одной команде с Джимми Батлером

Теги Кливленд Майами НБА Юта Джимми Батлер Донован Митчелл Бэм Адебайо Баскетбол

Защитник Донован Митчелл в межсезонье-2022 был выставлен на обмен и в итоге стал игроком «Кливленда».

Как рассказал обозреватель Итэн Сколник, Митчеллу было интересно объединить усилия с Бэмом Адебайо в «Майами», но он опасался играть в одной команде с Джимми Батлером.

Донован отреагировал в соцсетях.

«Мы живем в мире, где можно сказать что угодно, и это будет считаться правдой. Мда 🤦‍♂️», – написал Митчелл.

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2 комментария

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Райли Карри
Чушь! Даже Хирро, любитель толстых жепп и обладатель географического кретинизма не боится играть с Джимми.
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Daishi
С чего бы ему опасаться? У Донована с трудолюбием все в порядке, а Джимбо шпыняет только мягкобулочных любителей отлынивать от потения в зале.))
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