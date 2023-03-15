Донован Митчелл отреагировал на слух о том, что он опасался играть в одной команде с Джимми Батлером
Защитник Донован Митчелл в межсезонье-2022 был выставлен на обмен и в итоге стал игроком «Кливленда».
Как рассказал обозреватель Итэн Сколник, Митчеллу было интересно объединить усилия с Бэмом Адебайо в «Майами», но он опасался играть в одной команде с Джимми Батлером.
Донован отреагировал в соцсетях.
«Мы живем в мире, где можно сказать что угодно, и это будет считаться правдой. Мда 🤦♂️», – написал Митчелл.
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