Защитник Донован Митчелл в межсезонье-2022 был выставлен на обмен и в итоге стал игроком « ».

Как рассказал обозреватель Итэн Сколник, Митчеллу было интересно объединить усилия с в « », но он опасался играть в одной команде с .

Донован отреагировал в соцсетях.

«Мы живем в мире, где можно сказать что угодно, и это будет считаться правдой. Мда 🤦‍♂️», – написал Митчелл.

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