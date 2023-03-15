Разыгрывающий «Голден Стэйт» рассказал, чем бы для него стало пятое чемпионство с калифорнийским клубом.

«Это стало бы таким большим достижением, потому что в какой-то момент считалось, что с нами покончено, так говорили еще в 2021 году. Каждый новый титул ставит вас на новую ступень в компании легенд, которые побеждали на самых высоких уровнях. Очевидно, что никому не переплюнуть, но выиграл шесть перстней, выиграл пять, тоже пять. Речь идет о наследии.

Да, мы уже многое сделали, но продолжаем неустанно работать, чтобы снова сделать это реальностью», – заявил Карри.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф