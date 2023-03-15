Стефен Карри: «Каждый новый титул ставит вас на новую ступень в компании легенд»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри рассказал, чем бы для него стало пятое чемпионство с калифорнийским клубом.
«Это стало бы таким большим достижением, потому что в какой-то момент считалось, что с нами покончено, так говорили еще в 2021 году. Каждый новый титул ставит вас на новую ступень в компании легенд, которые побеждали на самых высоких уровнях. Очевидно, что Билла Расселла никому не переплюнуть, но Майкл Джордан выиграл шесть перстней, Кобе выиграл пять, Тим Данкан тоже пять. Речь идет о наследии.
Да, мы уже многое сделали, но продолжаем неустанно работать, чтобы снова сделать это реальностью», – заявил Карри.
«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф
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