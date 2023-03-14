Джейсон Кидд о шансах «Далласа» в плей-офф: «Все зависит от нашего здоровья»
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд заявил, что его не волнует спад команды, потому что в плей-офф все будет зависеть от здоровья команды.
«Как мы измеряем успех? Кто-то скажет, что по показателям в таблице, но я думаю, что если нам удастся восстановиться от травм, мы сможем многого добиться в плей-офф.
Просто поймите, все зависит от нашего здоровья. Ничего не поделаешь, таков наш расклад, как и у всех в этой лиге. Мы прогрессировали. Все зависит от того, сможем ли мы вовремя восстановиться, чтобы совершить рывок. Если нет, то это всего лишь сезон. Никто не умрет», – сказал Кидд.
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