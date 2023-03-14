«Ему просто не хочется играть в защите». Никола Йокич в этом сезоне 45 раз сыграл ногой

Журналист ESPN Зак Лоу раскритиковал центрового «Денвера» за «нежелание играть в защите».

«В этом сезоне Йокич 45 раз нарушил правила, сыграв ногой. Игрок, который занимает второе место по этому показателю, сыграл 17 раз. Таким образом Йокич говорит: «Мне просто не хочется играть в защите». Это умно, но нельзя позволять игрокам пинать мяч», – сказал Лоу.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе и почти догнал «Бостон». Каковы их шансы на титул НБА?