«Ему просто не хочется играть в защите». Никола Йокич в этом сезоне 45 раз сыграл ногой

Теги Денвер НБА Никола Йокич Баскетбол

Журналист ESPN Зак Лоу раскритиковал центрового «Денвера» Николу Йокичу за «нежелание играть в защите».

«В этом сезоне Йокич 45 раз нарушил правила, сыграв ногой. Игрок, который занимает второе место по этому показателю, сыграл 17 раз. Таким образом Йокич говорит: «Мне просто не хочется играть в защите». Это умно, но нельзя позволять игрокам пинать мяч», – сказал Лоу.

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4 комментария

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pele_kan
Этa нога — у того, у кого надо нога)
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Bdv68
Наверное в американском языке нет разницы между пинать и играть ногой 🧐☝️🤬
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Tim Timson
что Зак предлагает?))
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Михаил Быковский
А кто второй ленивец?
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