Джулиус Рэндл набрал 33 очка в победном матче с «Лейкерс» Расселла

Теги Лейкерс Нью-Йорк НБА видео Джулиус Рэндл Д’Анджело Расселл Баскетбол

«Нью-Йорк» в воскресенье прервал победную серию «Лейкерс», обыграв соперника в Лос-Анджелесе со счетом 112:108.

На счету форварда «Никс» Джулиуса Рэндла 33 очка (11 из 24 с игры), 8 подборов, 5 передач и 1 перехват за 36 минут.

В активе разыгрывающего «озерников» Д’Анджело Расселла 33 очка (13 из 19 с игры), 5 подборов, 8 передач и 1 блок-шот за 35 минут.

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1 комментарий

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lecter666_destiny
А аморфное топ 75 за всю историю НБА тело набрало в 2 раза меньше очков, и проиграло все практически все подборы на своем щите. Когда же его обменяют?
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