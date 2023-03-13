« » в воскресенье прервал победную серию «Лейкерс», обыграв соперника в Лос-Анджелесе со счетом 112:108.

На счету форварда «Никс» 33 очка (11 из 24 с игры), 8 подборов, 5 передач и 1 перехват за 36 минут.

В активе разыгрывающего «озерников» Д’Анджело Расселла 33 очка (13 из 19 с игры), 5 подборов, 8 передач и 1 блок-шот за 35 минут.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает