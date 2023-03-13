«Я ни с кем не дружу, если честно». Д’Анджело Расселл рассказал, что не общается с Джулиусом Рэндлом

Теги Лейкерс НБА Д’Анджело Расселл Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл рассказал, что не поддерживает отношения с бывшим партнером по команде Джулиусом Рэндлом.

«Я поклонник его игры. Но никаких взаимоотношений. Мы играли вместе, после этого пошли разными путями. С тех пор это просто энергия соперничества. Я имею в виду, что у меня так со всеми, я ни с кем не дружу, если честно. На площадке нет любви. Ты просто хочешь сражаться, пытаться победить, может быть, пожать руку после встречи», – пояснил Расселл.

Рассел и Рэндл вместе выступали за «Лейкерс» с 2014 по 2016 год.

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2 комментария

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veredrim
"...последним, с кем я дружил, был Ник Янг. С тех пор почему-то меня избегают."
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0
+1
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Лютик
Особенно не дружит с Ником Янгом)
+4
0
+4
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