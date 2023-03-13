«Я ни с кем не дружу, если честно». Д’Анджело Расселл рассказал, что не общается с Джулиусом Рэндлом

Разыгрывающий « » Д’Анджело Расселл рассказал, что не поддерживает отношения с бывшим партнером по команде Джулиусом Рэндлом.

«Я поклонник его игры. Но никаких взаимоотношений. Мы играли вместе, после этого пошли разными путями. С тех пор это просто энергия соперничества. Я имею в виду, что у меня так со всеми, я ни с кем не дружу, если честно. На площадке нет любви. Ты просто хочешь сражаться, пытаться победить, может быть, пожать руку после встречи», – пояснил Расселл.

Рассел и Рэндл вместе выступали за «Лейкерс» с 2014 по 2016 год.

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему