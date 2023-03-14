Стеф Карри после дальнего броска не стал дожидаться попадания и сразу побежал в защиту

Теги Голден Стэйт Финикс НБА видео Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился фирменным 3-очковым в матче с «Финиксом» (123:112).

Карри после дальнего броска в первой четверти не стал дожидаться попадания и сразу побежал в защиту. 3-очковый оказался точным.

На счету 2-кратного MVP 23 очка, 7 подборов и 5 передач при 4 из 6 из-за дуги.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

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3 комментария

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Рома Шторкин
А что,может не залететь?)))
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Сергей Пузанков
Да в общем видно, что на подборе никого нет, так что атака в любом случае завершена
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totocash
На регулярной основе создает такую магию, непринужденно и совершенно обыденно
+7
-2
+5
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