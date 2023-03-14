Разыгрывающий «Голден Стэйт» отметился фирменным 3-очковым в матче с « » (123:112).

Карри после дальнего броска в первой четверти не стал дожидаться попадания и сразу побежал в защиту. 3-очковый оказался точным.

На счету 2-кратного MVP 23 очка, 7 подборов и 5 передач при 4 из 6 из-за дуги.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф