Кевин Дюрэнт пропустит как минимум три недели из-за растяжения связок

Дополнительное обследование подтвердило, что форвард « » Кевин Дюрэнт получил растяжение связок левого голеностопного сустава. Игрок пропустит как минимум три недели.

Дюрэнт получил повреждение, поскользнувшись и подвернув ногу во время разминки перед матчем против «Оклахомы» (132:101) в среду. Форвард пропустил матч, который должен был стать его первым домашним матчем в составе «Санз».

В четверг Дюрэнт прошел МРТ-обследование. Согласно сообщению инсайдера Шэмса Чарании, сегодня отек лодыжки игрока уменьшился.

Дюрэнт присоединился к «Финиксу» 9 февраля в результате обмена с «Бруклином». С Дюрэнтом в составе «Санз» идут с результатом 3-0.

А почему Кевин Дюрэнт такой тощий?!