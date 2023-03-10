Кевин Дюрэнт пропустит как минимум три недели из-за растяжения связок

Теги травмы Финикс НБА видео Кевин Дюрэнт Баскетбол

Дополнительное обследование подтвердило, что форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт получил растяжение связок левого голеностопного сустава. Игрок пропустит как минимум три недели.

Дюрэнт получил повреждение, поскользнувшись и подвернув ногу во время разминки перед матчем против «Оклахомы» (132:101) в среду. Форвард пропустил матч, который должен был стать его первым домашним матчем в составе «Санз».

В четверг Дюрэнт прошел МРТ-обследование. Согласно сообщению инсайдера Шэмса Чарании, сегодня отек лодыжки игрока уменьшился.

Дюрэнт присоединился к «Финиксу» 9 февраля в результате обмена с «Бруклином». С Дюрэнтом в составе «Санз» идут с результатом 3-0.

А почему Кевин Дюрэнт такой тощий?!

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5 комментариев

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Insamo217
когда захотел лёгких гаек
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lecter666_destiny
Чёт Дюрант совсем развалился. Похоже обмен попахивает провалом
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Вадим flanec
Теперь Букеру тащить в одного придёться.
+4
0
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DRCH
Посмотрел видео, на ровно месте подвернул….
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Иван Абрамовских
Блин, если бы не травмы....
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