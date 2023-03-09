Кевин Дюрэнт может пропустить остаток регулярного чемпионата

Теги травмы Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт может пропустить остаток регулярного чемпионата из-за растяжения связок.

Как стало известно газете Arizona Republic, в организации есть опасения, что у Дюрэнта растяжение связок 2 степени, из-за чего игрок может пропустить от четырех до шести недель.

Последнюю встречу в рамках регулярного чемпионата «Финикс» проведет 9-го апреля – это означает, что Дюрэнт может выбыть на остаток регулярного чемпионата и, вероятно, начало плей-офф.

С Дюрэнтом в составе «Санз» идут с результатом 3-0. Дебют игрока на домашней арене должен был состояться сегодня, но он поскользнулся во время предматчевой разминки.

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9 комментариев

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Insamo217
карма бич
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Xell
А теперь шанс есть даже у Леброна и Дэвиса. Взять спецом выйти на Финикс пока те без Дюры и все)))
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Вася Пупкин
Остаётся надеяться, что всё-таки 4 а не 6
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Xell
Хахаха. Нет Кевину здоровья но как же ржачно когда все заранее отдавали титул Финиксу.
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Drinkinss
Жестко. Здоровья кексу, надеюсь к началу по вернется.. ПО будет горячим, будет месево) пока себя вменяемо только денвео чувсивует имхо. У остальных проблемы: у лак вестбрук, у гсв разлад в обороне + травмы, у финикса травмы, у далласа не может найти игру их новый звездный беккорт, у мемфиса джа, кларк и адамс подвисают. Реал с запада может выйти кто угодно.
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Капеец
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morozovvasya
Анлаки((
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Roman Boroveev
Чек сохранили, можно вернуть по гарантии?
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The_Enot
Ну как так.
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