Звездный форвард « » может пропустить остаток регулярного чемпионата из-за растяжения связок.

Как стало известно газете Arizona Republic, в организации есть опасения, что у Дюрэнта растяжение связок 2 степени, из-за чего игрок может пропустить от четырех до шести недель.

Последнюю встречу в рамках регулярного чемпионата «Финикс» проведет 9-го апреля – это означает, что Дюрэнт может выбыть на остаток регулярного чемпионата и, вероятно, начало плей-офф.

С Дюрэнтом в составе «Санз» идут с результатом 3-0. Дебют игрока на домашней арене должен был состояться сегодня, но он поскользнулся во время предматчевой разминки.