Кевин Дюрэнт может пропустить остаток регулярного чемпионата
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт может пропустить остаток регулярного чемпионата из-за растяжения связок.
Как стало известно газете Arizona Republic, в организации есть опасения, что у Дюрэнта растяжение связок 2 степени, из-за чего игрок может пропустить от четырех до шести недель.
Последнюю встречу в рамках регулярного чемпионата «Финикс» проведет 9-го апреля – это означает, что Дюрэнт может выбыть на остаток регулярного чемпионата и, вероятно, начало плей-офф.
С Дюрэнтом в составе «Санз» идут с результатом 3-0. Дебют игрока на домашней арене должен был состояться сегодня, но он поскользнулся во время предматчевой разминки.
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