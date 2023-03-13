Шейвон Шилдс избежал серьезного повреждения

Форвард «Милана» избежал серьезной травмы после повреждения голеностопа в матче чемпионата Италии против « » (98:79).

«Левый голеностоп Шейвона Шилдса не поврежден. Форвард « » будет повторно обследован в ближайшие 48 часов», – заявил журанлист Домантас Урбонас на своей странице в социальной сети.

Для баскетболиста это была лишь третья игра с октября прошлого года. Игрок восстанавливался от повреждения сухожилия левой стопы.

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