Шейвон Шилдс избежал серьезного повреждения
Форвард «Милана» Шейвон Шилдс избежал серьезной травмы после повреждения голеностопа в матче чемпионата Италии против «Бриндизи» (98:79).
«Левый голеностоп Шейвона Шилдса не поврежден. Форвард «Милана» будет повторно обследован в ближайшие 48 часов», – заявил журанлист Домантас Урбонас на своей странице в социальной сети.
Для баскетболиста это была лишь третья игра с октября прошлого года. Игрок восстанавливался от повреждения сухожилия левой стопы.
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