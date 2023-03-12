Шейвон Шилдс получил травму в матче чемпионата Италии

Форвард «Милана» Шейвон Шилдс получил повреждение голеностопа в первой четверти матча чемпионата Италии против «Бриндизи» (98:79).

«В первой четверти встречи Шейвон Шилдс покинул паркет с растяжением левой лодыжки, приземлившись на ноги соперника. Не сыграет во второй половине», – объявил клуб на своей странице в соцсети.

Для баскетболиста это была лишь третья игра с октября прошлого года. Игрок восстанавливался от повреждения сухожилия левой стопы.

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