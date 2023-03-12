Шейвон Шилдс получил травму в матче чемпионата Италии
Форвард «Милана» Шейвон Шилдс получил повреждение голеностопа в первой четверти матча чемпионата Италии против «Бриндизи» (98:79).
«В первой четверти встречи Шейвон Шилдс покинул паркет с растяжением левой лодыжки, приземлившись на ноги соперника. Не сыграет во второй половине», – объявил клуб на своей странице в соцсети.
Для баскетболиста это была лишь третья игра с октября прошлого года. Игрок восстанавливался от повреждения сухожилия левой стопы.
Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Комментарии