«Даллас» перед дедлайном выменял из « » звездного , отдав за него , и пик 1-го раунда драфта-2029.

С того момента «Мэверикс» одержали 5 побед, в активе «Нетс» – 7.

Техасский клуб (34-34) потерял место в Топ-6 на Западе и по состоянию на данный момент идет в зоне плей-ин на 8-й позиции.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?