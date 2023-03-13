«Даллас» после приобретения Кайри Ирвинга одержал меньше побед, чем «Бруклин»
«Даллас» перед дедлайном выменял из «Бруклина» звездного Кайри Ирвинга, отдав за него Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита и пик 1-го раунда драфта-2029.
С того момента «Мэверикс» одержали 5 побед, в активе «Нетс» – 7.
Техасский клуб (34-34) потерял место в Топ-6 на Западе и по состоянию на данный момент идет в зоне плей-ин на 8-й позиции.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
А вот Кайри с Кей-Ди пока вообще не выглядят как чемпионское усиление для новых команд.