«Даллас» после приобретения Кайри Ирвинга одержал меньше побед, чем «Бруклин»

Теги Даллас Бруклин НБА Кайри Ирвинг Спенсер Динуидди Дориан Финни-Смит Баскетбол

«Даллас» перед дедлайном выменял из «Бруклина» звездного Кайри Ирвинга, отдав за него Спенсера Динуидди, Дориана Финни-Смита и пик 1-го раунда драфта-2029.

С того момента «Мэверикс» одержали 5 побед, в активе «Нетс» – 7.

Техасский клуб (34-34) потерял место в Топ-6 на Западе и по состоянию на данный момент идет в зоне плей-ин на 8-й позиции.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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3 комментария

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Nightyork97
Ответ GoGetIt
Пока выглядит как гениальный мув от Бруклина: получили кучу драфт-пиков и хороших исполнителей-ролевиков, можно в следующем сезоне даже не уходить в глубокую перестройку. А вот Кайри с Кей-Ди пока вообще не выглядят как чемпионское усиление для новых команд.
Проблема, что из 20 пиков можно не вытащить даже 50% таланта КД и Ирвинга. Они обменяли команду-контендер на Бриджеса и будущие активы. Это еще нужно драфтануть, вырастить это все. Очевидно, что этой команде не хватает таланта. Топ ролевики без звезд. Их накроют очень быстро.
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GoGetIt
Пока выглядит как гениальный мув от Бруклина: получили кучу драфт-пиков и хороших исполнителей-ролевиков, можно в следующем сезоне даже не уходить в глубокую перестройку.
А вот Кайри с Кей-Ди пока вообще не выглядят как чемпионское усиление для новых команд.
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pro~dj
классический наброс от СМИ =))
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