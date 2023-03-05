Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Бурсаспор», «Фенербахче» – «Манису»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

Лидер турнира «Фенербахче» примет «Манису». Занимающий третье место « » сыграет с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 16-2, Тюрк Телеком – 16-3, Анадолу Эфес – 13-5, – 13-5, Бурсаспор – 12-6, – 9-10, Меркезефенди – 9-10, – 8-11, – 7-11, – 7-12, Маниса – 7-11, Бююкчекмедже – 7-12, Галатасарай – 7-13, Коньяспор – 6-13, – 7-12, Бешикташ – 5-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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