Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Бурсаспор», «Фенербахче» – «Манису»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.
Лидер турнира «Фенербахче» примет «Манису». Занимающий третье место «Анадолу Эфес» сыграет с «Бурсаспором».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 марта, 13.00, «Tofaş Spor Salonu»
- Тофаш
- Грэй (0), Эннис (0), Милакнис (0), Бююктунджель (0), Туре (0).
- Дата проведения
- 5 марта, 15.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 5 марта, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
Положение команд: Фенербахче – 16-2, Тюрк Телеком – 16-3, Анадолу Эфес – 13-5, Каршияка – 13-5, Бурсаспор – 12-6, Дарушафака – 9-10, Меркезефенди – 9-10, Бахчешехир – 8-11, Тофаш – 7-11, Петким Спор – 7-12, Маниса – 7-11, Бююкчекмедже – 7-12, Галатасарай – 7-13, Коньяспор – 6-13, Газиантеп – 7-12, Бешикташ – 5-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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