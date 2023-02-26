Ник Янг: «Если «Денвер» встретится с «Лейкерс» в 1-м раунде, он проиграет»

Теги Денвер Лейкерс НБА Ник Янг НБА плей-офф Баскетбол

Экс-игрок «Лейкерс» и «Наггетс» Ник Янг выразил мнение, что калифорнийцы могут обыграть лидера Западной конференции в плей-офф.

«Если «Денвер» встретится с «Лейкерс» в 1-м раунде, он проиграет», – написал Янг в соцсетях.

«Наггетс» имеют результат 42-18 и возглавляют турнирную таблицу Запада. «Лейкерс» идут на 13-м месте с показателями 28-32.

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6 комментариев

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lecter666_destiny
Ответ Данил Петров
С 2020 многое изменилось. Например, КСП теперь на другой стороне плошадки)
Почему его КСП называют ?:) Если он ККП, ну или KCP
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Данил Петров
Ответ lecter666_destiny
интересно, что сезонная серия 2-2, при этом один матч ЛАЛ играли вторым составом. Если реально, Йокич не годится в плейофф. Слишком медленный, особенно в защите. Помню как в 2020 году его просто уничтожил Ховард. Не верю в общем в Йокича в плей-офф, не только против лал, а впринципе против любой команды
С 2020 многое изменилось. Например, КСП теперь на другой стороне плошадки)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
интересно, что сезонная серия 2-2, при этом один матч ЛАЛ играли вторым составом. Если реально, Йокич не годится в плейофф. Слишком медленный, особенно в защите. Помню как в 2020 году его просто уничтожил Ховард. Не верю в общем в Йокича в плей-офф, не только против лал, а впринципе против любой команды
+1
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+1
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Лиллард унижатель!
Он опять перекурил. Прошлый раз предлагал менять ШГА на Вестбрука 1 в 1.
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fbd
Ответ Caraxes
Щас бы прогнозы Янга слушать и верить в них)
Так то Свэгги Пи почти всю карьеру был экспертом в поражениях. Знает, о чем говорит.
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Caraxes
Щас бы прогнозы Янга слушать и верить в них)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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