Ник Янг: «Если «Денвер» встретится с «Лейкерс» в 1-м раунде, он проиграет»

Экс-игрок «Лейкерс» и «Наггетс» Ник Янг выразил мнение, что калифорнийцы могут обыграть лидера Западной конференции в плей-офф.

«Если « » встретится с « » в 1-м раунде, он проиграет», – написал Янг в соцсетях.

«Наггетс» имеют результат 42-18 и возглавляют турнирную таблицу Запада. «Лейкерс» идут на 13-м месте с показателями 28-32.

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