Ник Янг: «Если «Денвер» встретится с «Лейкерс» в 1-м раунде, он проиграет»
Экс-игрок «Лейкерс» и «Наггетс» Ник Янг выразил мнение, что калифорнийцы могут обыграть лидера Западной конференции в плей-офф.
«Если «Денвер» встретится с «Лейкерс» в 1-м раунде, он проиграет», – написал Янг в соцсетях.
«Наггетс» имеют результат 42-18 и возглавляют турнирную таблицу Запада. «Лейкерс» идут на 13-м месте с показателями 28-32.
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