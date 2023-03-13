Денис Шредер об Энтони Дэвисе: «В поражении виноваты все»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис взял на себя вину за поражение в матче с «Нью-Йорком» (108:112).
По мнению разыгрывающего Денниса Шредера, в неудачном исходе виновата вся команда.
«Это распространяется на всех в раздевалке. На всех.
Когда мы проигрываем, то проигрывает вся команда, не кто-то один. То же самое с победами», – заявил Шредер.
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В 2-х играх после травмы он показал:
33 PTS | 5 REB | 8 AST | 6 3P
28 PTS | 5 REB | 9 AST | 5 3P
При линейке 64/58/100%