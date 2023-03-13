Денис Шредер об Энтони Дэвисе: «В поражении виноваты все»

Теги Лейкерс Нью-Йорк НБА Энтони Дэвис Деннис Шредер Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис взял на себя вину за поражение в матче с «Нью-Йорком» (108:112).

По мнению разыгрывающего Денниса Шредера, в неудачном исходе виновата вся команда.

«Это распространяется на всех в раздевалке. На всех.

Когда мы проигрываем, то проигрывает вся команда, не кто-то один. То же самое с победами», – заявил Шредер.

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«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир

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1 комментарий

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Vagant
Обидно то, что Ди Ло очень здорово выступил.
В 2-х играх после травмы он показал:

33 PTS | 5 REB | 8 AST | 6 3P
28 PTS | 5 REB | 9 AST | 5 3P

При линейке 64/58/100%
0
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