Денис Шредер об Энтони Дэвисе: «В поражении виноваты все»

Форвард « » взял на себя вину за поражение в матче с « » (108:112).

По мнению разыгрывающего , в неудачном исходе виновата вся команда.

«Это распространяется на всех в раздевалке. На всех.

Когда мы проигрываем, то проигрывает вся команда, не кто-то один. То же самое с победами», – заявил Шредер.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

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