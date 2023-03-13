Энтони Дэвис: «Сегодня я не справился со своей работой. Ужасно сыграл»

Теги Лейкерс Нью-Йорк НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис взял на себя вину за поражение в матче с «Нью-Йорком» (108:112).

«Я сыграл ужасно. Так и не пристрелялся к кольцу, не поймал бросок.

Штрафные. Лэй-апы. Да все. Парни справились со своей работой. Про меня сегодня такого не скажешь», – заявил Дэвис.

Дэвис за 37 минут набрал 17 очков (8 из 18 с игры), 16 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

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4 комментария

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alex27
Ответ Евгений Михеев
Игрок такого уровня просто не может себе позволить второй матч подряд так убого играть. Тем более в такой важный отрезок сезона и без Леброна.
Да какого уровня? Такого уровня травматичности, что скажите спасибо, что он не там где Зайон, хотя пора уже..
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Vagant
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Справедливо, когда через тебя заносит сам Ар Джей Бэррет, в пору винить себя
В игре вообoе много чего сложилось для NY. Сначала Рендл божил, потом Баррет. Ну и Куикли местами тащил. + Хартенштейн даже перехваты (2) делал (+10 подборов+2 ассиста+блок). Не проиграл бы ЛАЛ подбор, всё могло бы по другому развернуться. Ну и Хэм уперся и не стал 3 больших выпускать. Ну и, конечно, 1 из 5 штрафных Эй Ди
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Евгений Михеев
Игрок такого уровня просто не может себе позволить второй матч подряд так убого играть. Тем более в такой важный отрезок сезона и без Леброна.
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Телохранитель Джеймса Уорти
Справедливо, когда через тебя заносит сам Ар Джей Бэррет, в пору винить себя
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