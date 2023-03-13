Форвард «Лейкерс» взял на себя вину за поражение в матче с « » (108:112).

«Я сыграл ужасно. Так и не пристрелялся к кольцу, не поймал бросок.

Штрафные. Лэй-апы. Да все. Парни справились со своей работой. Про меня сегодня такого не скажешь», – заявил Дэвис.

Дэвис за 37 минут набрал 17 очков (8 из 18 с игры), 16 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

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