Георгиос Барцокас: «Я хотел бы стать греческим Алексом Фергюсоном»

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Главный тренер «Олимпиакоса» Георгиос Барцокас заявил, что хочет пойти по стопам легендарного шотландского футбольного тренера Алекса Фергюсона, который руководил клубом «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год.

«Я счастлив работать в «Олимпиакосе». Это требовательный клуб, и нельзя насытиться тем, что находишься в этой команде и борешься за титулы. Это что-то очень прекрасное.

Я хотел бы стать греческим Фергюсоном», – сказал Барцокас.

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