Владислав Емченко: «В сборной сложилась отличная внутрикомандная химия»

Защитник сборной России Владислав Емченко прокомментировал товарищеский матч против ФМП (85:75) и отметил отличную внутрикомандную химию.

- Почему этот матч сложился для сборной России сложнее, чем игра против «Меги»?

– В этой команде собраны очень агрессивные, амбициозные игроки. В начале матча у нас вообще не было простых бросков – соперники не давали их сделать, пресекая любые попытки найти свободного партнера.

- Вы оба матча начинали в стартовой пятерке. Для вас это имеет значение?

– Особо не имеет. Главное не то, кто начинает игру, а кто ее заканчивает. Но такое доверие тренерского штаба, конечно, помогает.

- Как оцените эти две игры в целом?

– Положительно. Это большой плюс для нашей экспериментальной сборной, которая была составлена из молодых игроков. Как отметил Зоран, у нас сложилась отличная внутрикомандная химия. Все ребята дружны, постоянно общаются друг с другом. Дальше все приложится. А баскетбол Зоран нам поставит.

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