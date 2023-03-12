«Неважно, что говорят эти шуты на телевидении». Клэй Томпсон встал на сторону Дрэймонда Грина

Атакующий защитник « » считает, что его партнер по команде получает незаслуженное количество критики.

«Дрэймонд – замечательный баскетболист. Возможно, он не набирает 30 очков за игру, но он победитель. Он был победителем на всех уровнях.

Неважно, что говорят эти шуты на телевидении или другие игроки лиги, его резюме говорит само за себя. Наш успех, все эти баннеры не существуют без Дрэймонда Грина», – заявил Томпсон.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?