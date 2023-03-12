«Неважно, что говорят эти шуты на телевидении». Клэй Томпсон встал на сторону Дрэймонда Грина

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон считает, что его партнер по команде Дрэймонд Грин получает незаслуженное количество критики.

«Дрэймонд – замечательный баскетболист. Возможно, он не набирает 30 очков за игру, но он победитель. Он был победителем на всех уровнях.

Неважно, что говорят эти шуты на телевидении или другие игроки лиги, его резюме говорит само за себя. Наш успех, все эти баннеры не существуют без Дрэймонда Грина», – заявил Томпсон.

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5 комментариев

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Машин Максим
Ответ Александр Горлов
Это просто за гранью.. У "топового игрока" есть план Б) Если что-то идёт не так, как бы правильно ты не играл, ты идёшь и набираешь грёбанные очки, всё просто Про "умного" я не буду ничего писать, последний проигранный финал лучше об этом скажет)
а что ты ждал от него в последнем финале? что чувак будет трехи лупить в отсутствии Дюранта и Клэя?))
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Александр Горлов
Ответ Magzhan Estigarribia
Грин топовый игрок. Один из самых умных игроков наряду с Йокич, Пол, Леброн
Это просто за гранью.. У "топового игрока" есть план Б) Если что-то идёт не так, как бы правильно ты не играл, ты идёшь и набираешь грёбанные очки, всё просто
Про "умного" я не буду ничего писать, последний проигранный финал лучше об этом скажет)
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Magzhan Estigarribia
Грин топовый игрок.
Один из самых умных игроков наряду с Йокич, Пол, Леброн
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Tim Timson
Грин на самом деле выиграв все что можно практически, является одним из главных стиллов и удач драфта наряду с Йокичем. Только вот он уже дважды олимпионик и 4 раза чемпион НБА и пока не видно, что остановится. Не уважать его и заслуги глупо от слова совсем, каким бы хейтером не быть)
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Light Yagami
Но ведь Грин сам "шут из телевидения", или это какая-то метаирония от Клея?
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