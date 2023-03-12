Кайл Лаури вернулся в строй после травмы колена

Разыгрывающий « » вернулся в строй после 15-ти пропущенных игр.

«На данный момент мне не важно, в старте я или нет. В глубине души я – игрок основной пятерки, но сейчас нам нужно разобраться в ситуации. Мы поговорили с тренером. Он хочет убедиться, что я достаточно здоров, чтобы не было сбоев и не пришлось снова менять состав и ротацию», – рассказал Кайл.

Ранее сообщалось, что «Майами» могут перевести игрока на скамейку запасных.

25 марта баскетболисту исполнится 37 лет. В текущем сезоне Лаури набирает 12 очков, 5,3 передачи и 4,3 подбора за 33,3 минуты игрового времени.

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