Разыгрывающий « » надеется решить проблемы с беспокоящим его коленом и вернуться в состав в сезоне-22/23.

Об этом сообщает обозреватель The Miami Herald Бэрри Джексон.

«Все еще есть надежда, что Лаури сыграет в этом сезоне. Как информирует источник, Кайл не в составе не из-за того, что команда решила отказаться от его услуг, недовольна его физическим состоянием или вынесла некие дисциплинарные меры. Он считает, что его колено в таком состоянии, что не позволяет демонстрировать эффективную игру», – пишет Джексон.

Лаури последний раз появлялся на площадке 2 февраля в матче с «Никс».

В нынешнем сезоне 36-летний баскетболист провел 44 встречи, набирая 12,0 очка, 4,3 подбора и 5,3 передачи в среднем.

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