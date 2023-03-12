Стивен Эй Смит: «Не думаю, что «Уорриорз» защитят титул»

Теги Голден Стэйт НБА Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит считает, что «Голден Стэйт» не удастся защитить чемпионский титул.

«Не думаю, что они защитят титул.

Должен признать, что я близок к тому, чтобы разочароваться в «Голден Стэйт». Я не узнаю эту команду, когда они играют на выезде. На днях они пропустили 48 очков в первой четверти от «Мемфиса» без Джа Морэнта и 32 очка в четвертой четверти.

Как только они покидают Область залива, они забывают, как играть в баскетбол. По крайней мере, они теряют качество баскетбола, к которому мы привыкли», – сказал Смит.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф

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4 комментария

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Nightyork97
Какие шансы? Только шансы на нытье Лейкоба возросли в разы из-за потраченных денег
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Andraey
Без улетевшего с астрал Уиггинса, вообще без шансов.
Тут и без Смита всё очевидно.
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ruprekht
у команды началась перестройка, которую они сами не ожидали пока.
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Руслан Султанов
В прошлом году тоже ни кто не думал!
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