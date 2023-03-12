Стивен Эй Смит: «Не думаю, что «Уорриорз» защитят титул»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит считает, что «Голден Стэйт» не удастся защитить чемпионский титул.

«Не думаю, что они защитят титул.

Должен признать, что я близок к тому, чтобы разочароваться в «Голден Стэйт». Я не узнаю эту команду, когда они играют на выезде. На днях они пропустили 48 очков в первой четверти от «Мемфиса» без Джа Морэнта и 32 очка в четвертой четверти.

Как только они покидают Область залива, они забывают, как играть в баскетбол. По крайней мере, они теряют качество баскетбола, к которому мы привыкли», – сказал Смит.

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф