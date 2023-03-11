Габриэль Дек и Чима Монеке – MVP 28-го тура Евролиги

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Форварды Габриэль ДекРеал») и Чима МонекеМонако») признаны MVP 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2022/23.

Аргентинец помог мадридской команде одержать победу над «Валенсией» (95:91), набрав 18 очков, 7 подборов и 2 передачи.

Нигерийский бигмен оформил свой первый дабл-дабл в сезоне, набрав 14 очков и 13 подборов в победном матче против «Басконии» (102:93).

Показатель полезности обоих игроков составил 26.

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