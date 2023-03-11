Габриэль Дек и Чима Монеке – MVP 28-го тура Евролиги
Форварды Габриэль Дек («Реал») и Чима Монеке («Монако») признаны MVP 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2022/23.
Аргентинец помог мадридской команде одержать победу над «Валенсией» (95:91), набрав 18 очков, 7 подборов и 2 передачи.
Нигерийский бигмен оформил свой первый дабл-дабл в сезоне, набрав 14 очков и 13 подборов в победном матче против «Басконии» (102:93).
Показатель полезности обоих игроков составил 26.
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