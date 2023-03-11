Айзейя Томас: «Все еще хочу играть в НБА»

34-летний разыгрывающий заявил, что продолжает тренироваться и не теряет надежды вернуться в НБА.

«Продолжаю упорно работать. Я наготове. Надеюсь, что скоро на мой телефон придет сообщение.

Вы меня знаете, я просто забочусь о семье и продолжаю работать в спортзале. Остаюсь в состоянии готовности и не теряю оптимизма, насколько это возможно в данной ситуации. Очевидно, я все еще хочу играть в НБА, поэтому буду работать над этим, пока могу», – сказал Томас.

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?