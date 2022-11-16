Свободный агент заявил, что по-прежнему способен показывать высокую результативность в матчах НБА.

«Дайте мне роль игрока скамейки, чтобы я мог играть в обеих половинах матча. Дайте мне 18 минут. Я буду набирать 14 очков и 4 передачи, влиять на игру. Мне не нужно 25 минут. Хотя я бы точно набирал 18-20 очков, потому что всегда нацелен на это», – Томас.

Разыгрывающий заканчивал прошлый сезон в , набирая в среднем 8 очков за 12,5 минуты на площадке.

Недавно сообщалось, что к Томасу проявляют интерес тайваньские клубы, которые намерены пригласить нескольких звездных экс-игроков НБА.

Где играть Ирвингу, если его выгонят из НБА? Подобрали варианты специально для Кайри