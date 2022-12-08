Деррик Уильямс: Я бы посоветовал Кармело Энтони и Айзейе Томасу перейти в «Пао»

Теги Кармело Энтони Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос Баскония НБА Матч всех звезд НБА Валенсия Айзейя Томас 1989 Деррик Уильямс университет Маркетт Крис Джонс Маркус Ховард Баскетбол

Форвард «Панатинаикоса» Деррик Уильямс считает, что экс-звездам НБА Кармело Энтони и Айзейе Томасу следует попробовать свои силы в Евролиге.

«Я бы посоветовал им перейти в «Пао». Если они позвонят, я дам им любые советы. Здесь высокий уровень баскетбола, они смогут приехать в Европу и доминировать. Я вижу, как у многих парней получается в Европе. Они доминируют, хотя люди не были в них уверены.

Я помню, как наблюдал за Маркусом Ховардом из «Басконии», когда он играл за университет Маркетт. Не удивлен тем, что он делает в нынешнем сезоне. Достаточно вспомнить Криса Джонса из «Валенсии».

Есть много отличных игроков. Иногда вопрос в том, подойдут ли они команде. Но мы говорим об игроках уровня Матча всех звезд. Они смогут вписаться и доминировать в любой команде», – заявил Уильямс.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные