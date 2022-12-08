Деррик Уильямс: Я бы посоветовал Кармело Энтони и Айзейе Томасу перейти в «Пао»

Форвард считает, что экс-звездам НБА Кармело Энтони и следует попробовать свои силы в .

«Я бы посоветовал им перейти в «Пао». Если они позвонят, я дам им любые советы. Здесь высокий уровень баскетбола, они смогут приехать в Европу и доминировать. Я вижу, как у многих парней получается в Европе. Они доминируют, хотя люди не были в них уверены.

Я помню, как наблюдал за Маркусом Ховардом из «Басконии», когда он играл за университет Маркетт. Не удивлен тем, что он делает в нынешнем сезоне. Достаточно вспомнить Криса Джонса из «Валенсии».

Есть много отличных игроков. Иногда вопрос в том, подойдут ли они команде. Но мы говорим об игроках уровня всех звезд. Они смогут вписаться и доминировать в любой команде», – заявил Уильямс.

Яо Мин увеличил телеаудиторию НБА на 3,7 млрд (за 8 лет). И помог создать бизнес, который сейчас оценивается в 5 млрд долларов