Велимир Перасович: «Не думаем о погоне за ЦСКА, нужно двигаться от игры к игре»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил важность победы над (94:63) в лиге ВТБ.

«Для нас это очень важная победа, особенно после тех двух не самых удачных матчей, которые мы провели с «НН» и «Локо». В первой шестерке каждый матч непредсказуем, здесь каждый может обыграть каждого. На данный момент мы не думаем о погоне за ЦСКА, нужно двигаться от игры к игре», – сказал Перасович.

В предыдущих двух матчах УНИКС дома проиграл «Локомотиву-Кубань» (70:103) и справился с «Нижним Новгородом» (86:85).

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