« » в пятницу одержал выездную победу над «Миннесотой» в овертайме со счетом 124:123.

На исходе основного времени бигмен «волков» Наз Рид дальним попаданием перевел игру в дополнительное время.

В овертайме решающим оказался 3-очковый (124:121). После этого «Вулвз» удалось сократить отставание до минимального, но бросок на победу в исполнении оказался неточным.

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