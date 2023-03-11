Дориан Финни-Смит стал автором решающего попадания в матче с «Миннесотой»

Теги Миннесота Бруклин НБА видео Майк Конли Дориан Финни-Смит Наз Рид Баскетбол

«Бруклин» в пятницу одержал выездную победу над «Миннесотой» в овертайме со счетом 124:123.

На исходе основного времени бигмен «волков» Наз Рид дальним попаданием перевел игру в дополнительное время.

В овертайме решающим оказался 3-очковый Дориана Финни-Смита (124:121). После этого «Вулвз» удалось сократить отставание до минимального, но бросок на победу в исполнении Майка Конли оказался неточным.

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1 комментарий

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Mur89
Очень хороший коллектив собрался в Бруклине, хочется пожелать им удачи! Особенно Микэлу!
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