«Вулвз» попытаются обменять Наза Рида, он отклонил несколько предложении о продлении контракта

Теги возможные переходы Денвер Клипперс Майами Миннесота Бруклин НБА Наз Рид Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Наз Рид (23 года, 206 см) является одним из главных кандидатов на обмен перед дедлайном.

Как сообщает обозреватель Yahoo Sports Джейк Фишер, Рид отклонил несколько предложений о продлении контракта с «Тимбервулвз», который истекает этим летом. Игрок хочет зарабатывать около 10 миллионов долларов в год по новому соглашению.

Рид входит в сферу интересов «Бруклина», «Клипперс», «Денвера» и «Майами». В нынешнем сезоне он набирает в среднем 10,4 очка и 4,9 подбора за 18 минут на площадке.

Кайри Ирвинг просит обмен из «Нетс». Ох, ну что на этот раз?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Boroveev
Если Эйтона обменяют, может Финиксу пригодится?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий