«Вулвз» попытаются обменять Наза Рида, он отклонил несколько предложении о продлении контракта

Центровой «Миннесоты» Наз Рид (23 года, 206 см) является одним из главных кандидатов на обмен перед дедлайном.

Как сообщает обозреватель Yahoo Sports Джейк Фишер, Рид отклонил несколько предложений о продлении контракта с «Тимбервулвз», который истекает этим летом. Игрок хочет зарабатывать около 10 миллионов долларов в год по новому соглашению.

Рид входит в сферу интересов « », « », « » и « ». В нынешнем сезоне он набирает в среднем 10,4 очка и 4,9 подбора за 18 минут на площадке.

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