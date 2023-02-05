«Вулвз» попытаются обменять Наза Рида, он отклонил несколько предложении о продлении контракта
Центровой «Миннесоты» Наз Рид (23 года, 206 см) является одним из главных кандидатов на обмен перед дедлайном.
Как сообщает обозреватель Yahoo Sports Джейк Фишер, Рид отклонил несколько предложений о продлении контракта с «Тимбервулвз», который истекает этим летом. Игрок хочет зарабатывать около 10 миллионов долларов в год по новому соглашению.
Рид входит в сферу интересов «Бруклина», «Клипперс», «Денвера» и «Майами». В нынешнем сезоне он набирает в среднем 10,4 очка и 4,9 подбора за 18 минут на площадке.
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