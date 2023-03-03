Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Спарта энд К», курское «Динамо» сыграет с «Надеждой» и другие матчи
В пятницу, 3 марта, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут четыре матча.
Екатеринбургский УГМК примет подмосковную «Спарту энд К», курское «Динамо» дома сыграет с «Надеждой» из Оренбурга.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Турнир за 1-6 места
УГМК – Спарта энд К
3 марта. 17:00
Динамо Курск – Надежда
3 марта. 19:00
МБА – Самара
3 марта. 19:00
Положение команд: УГМК – 27-0, Динамо Курск – 22-5, МБА – 21-6, Надежда – 15-12, Самара – 14-13, Спарта энд К – 12-15.
Турнир за 7-12 места
Ника – Динамо Москва
3 марта. 18:30
Положение команд: Енисей – 14-13, Ника – 14-13, Динамо Новосибирск – 10-18, Пересвет-ЮФУ – 6-22, Нефтяник – 5-22, Динамо Москва – 3-24.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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