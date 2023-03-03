Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Спарта энд К», курское «Динамо» сыграет с «Надеждой» и другие матчи

В пятницу, 3 марта, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги пройдут четыре матча.

Екатеринбургский УГМК примет подмосковную « энд К», курское «Динамо» дома сыграет с « » из Оренбурга.

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Женщины

Премьер-лига

Турнир за 1-6 места

УГМК – Спарта энд К

3 марта. 17:00

– Надежда

3 марта. 19:00

МБА –

3 марта. 19:00

Положение команд: УГМК – 27-0, Динамо Курск – 22-5, МБА – 21-6, Надежда – 15-12, Самара – 14-13, Спарта энд К – 12-15.

Турнир за 7-12 места

Ника – Динамо Москва

3 марта. 18:30

Положение команд: Енисей – 14-13, – 14-13, Динамо Новосибирск – 10-18, Пересвет-ЮФУ – 6-22, Нефтяник – 5-22, Динамо Москва – 3-24.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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