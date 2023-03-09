Разыгрывающий « » не смог доиграть матч с « » (106:113) из-за повреждения левого бедра.

Дончич стал прихрамывать на левую ногу в третьей четверти, за несколько минут до завершения отрезка он отправился в раздевалку.

Словенец рассказал о дискомфорте в левом бедре еще в субботу после встречи с «Финиксом». После этого он сыграл в матче с «Ютой» во вторник, в Новом Орлеане техасцы проводили вторую игру за два дня.

Лука успел набрать 15 очков, 8 подборов и 3 передачи при 4 из 14 с игры.

А почему Кевин Дюрэнт такой худой? Когда-то его критиковали за нежелание работать со штангой