Лука Дончич не смог доиграть матч с «Пеликанс» из-за проблем с бедром
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич не смог доиграть матч с «Новым Орлеаном» (106:113) из-за повреждения левого бедра.
Дончич стал прихрамывать на левую ногу в третьей четверти, за несколько минут до завершения отрезка он отправился в раздевалку.
Словенец рассказал о дискомфорте в левом бедре еще в субботу после встречи с «Финиксом». После этого он сыграл в матче с «Ютой» во вторник, в Новом Орлеане техасцы проводили вторую игру за два дня.
Лука успел набрать 15 очков, 8 подборов и 3 передачи при 4 из 14 с игры.
А почему Кевин Дюрэнт такой худой? Когда-то его критиковали за нежелание работать со штангой
Комментарии