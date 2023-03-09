Лука Дончич о травме бедра: «Чувствую себя не лучшим образом»

Теги травмы Даллас НБА Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич не смог доиграть матч с «Новым Орлеаном» (106:113) из-за повреждения левого бедра.

Дончич стал прихрамывать на левую ногу в третьей четверти, за несколько минут до завершения отрезка он отправился в раздевалку. 

После игры словенец все еще прихрамывал. В ответ на вопрос журналиста о состоянии бедра Лука произнес: «Чувствую себя не лучшим образом. Больше информации будет в четверг».

Дончич заявил, что ему предстоит пройти МРТ-обследование.

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1 комментарий

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Руслан Султанов
При его потери для Далласа сезон закончен!
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