Ламело Болл получил перелом кости голеностопного сустава во время матча с «Детройтом»
Звездный плеймейкер «Шарлотт» Ламело Болл получил перелом кости правого голеностопного сустава во время победного матча с «Детройтом» (117:106) в понедельник.
Болл получил повреждение в начале третьей четверти, когда исполнял обманное движение. Ламело вскоре отправился в раздевалку до конца встречи, имея на своем счету 18 очков, 6 подборов и 5 передач за 21 минуту.
21-летний Болл в этом сезоне трижды получал растяжение связок левого голеностопа, из-за чего провел лишь 36 матчей.
Средние показатели Ламело в нынешнем сезоне – 23,4 очка и 8,5 передачи за игру.
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