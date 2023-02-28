Ламело Болл получил перелом кости голеностопного сустава во время матча с «Детройтом»

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Звездный плеймейкер «Шарлотт» Ламело Болл получил перелом кости правого голеностопного сустава во время победного матча с «Детройтом» (117:106) в понедельник.

Болл получил повреждение в начале третьей четверти, когда исполнял обманное движение. Ламело вскоре отправился в раздевалку до конца встречи, имея на своем счету 18 очков, 6 подборов и 5 передач за 21 минуту.

21-летний Болл в этом сезоне трижды получал растяжение связок левого голеностопа, из-за чего провел лишь 36 матчей.

Средние показатели Ламело в нынешнем сезоне – 23,4 очка и 8,5 передачи за игру.

У «Милуоки» 14 побед подряд, но выделяются ли они на фоне остальной НБА?

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