Ламело Болл перенес операцию на голеностопном суставе

Теги травмы Шарлотт НБА Ламело Болл Баскетбол

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл в среду перенес операцию по восстановлению сломанной кости в правом голеностопном суставе.

Болл пропустит оставшиеся матчи нынешнего сезона.

21-летний баскетболист получил перелом кости во встрече с «Детройтом» (117:106) в понедельник.

Ранее в этом сезоне Болл трижды получал растяжение связок левого голеностопа, из-за чего провел лишь 36 матчей, в среднем набирая 23,4 очка, 8,5 передачи, 6,4 подбора и 1,3 перехвата.

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