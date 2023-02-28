Ламело Болл выбыл до конца сезона из-за перелома

Теги травмы Шарлотт Детройт НБА Шэмс Чарания Ламело Болл Баскетбол

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл пропустит оставшиеся матчи нынешнего сезона из-за травмы, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

21-летний баскетболист получил перелом кости правого голеностопного сустава в матче против «Детройта» (117:106) в понедельник.

Ранее в этом сезоне Болл трижды получал растяжение связок левого голеностопа, из-за чего провел лишь 36 матчей, в среднем набирая 23,4 очка, 8,5 передачи, 6,4 подбора и 1,3 перехвата.

Ламело Болл – главный зумер НБА. Он популярнее Дончича, хотя и играет хуже

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3 комментария

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Rotick
Ответ banderos
Да что ж такое с этими Боллами не так. Неугомонный батя порчу спровоцировал?
Я не эксперт, но если мы говорим про влияние отца, то возможно с его стороны преобладало развитие навыков, нежели физические данные
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banderos
Да что ж такое с этими Боллами не так. Неугомонный батя порчу спровоцировал?
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RAMIK
Он вполне может пропустить больше года. Травма серьёзная.
+2
0
+2
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