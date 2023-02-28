Ламело Болл выбыл до конца сезона из-за перелома

Разыгрывающий « » Ламело Болл пропустит оставшиеся матчи нынешнего сезона из-за травмы, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

21-летний баскетболист получил перелом кости правого голеностопного сустава в матче против « » (117:106) в понедельник.

Ранее в этом сезоне Болл трижды получал растяжение связок левого голеностопа, из-за чего провел лишь 36 матчей, в среднем набирая 23,4 очка, 8,5 передачи, 6,4 подбора и 1,3 перехвата.

Ламело Болл – главный зумер НБА. Он популярнее Дончича, хотя и играет хуже