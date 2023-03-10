Фред Ванвлит – после получения штрафа в 30 000 долларов: «Не критиковал бы судей, если бы был иной выход»

Разыгрывающий « » рассказал, что эмоции взяли над ним верх во время встречи с « » (100:108).

«Вы видите, как я совершаю ошибки в реальном времени, происходят вещи, которые не всегда идеальны. Немного непрофессионально по моим стандартам, так что это вышло неудачно.

Вы живете, учитесь и двигаетесь дальше. Я говорил искренне, но не стал бы этого делать, если бы чувствовал, что у меня есть другой выход. Это просто одна из тех ситуаций, я тоже человек.

Получилось немного эмоционально, тяжелое поражение, все шло не так, как мы хотели, я просто запутался в моменте», – пояснил Ванвлит.

Ранее НБА оштрафовала разыгрывающего на 30 000 долларов за публичную критику судейства. Игрок назвал «чушью» технический фол, который он получил в третьей четверти от опытного судьи.