«Црвена Звезда» выступила с обращением к Эргину Атаману

Сербская «Црвена Звезда» выступила с официальным заявлением, обращенным главному тренеру « » .

« » вынуждена отреагировать на неуместные высказывания главного тренера Анадолу Эфес после матча в Белграде, в котором наша команда заслуженно победила.

Клуб никогда не поддерживал и не будет поддерживать оскорбления и словесные нападки на кого-либо на матчах в организации «Црвена Звезда».

Однако тренер «Анадолу Эфеса» своим поведением вызвал негативную реакцию у зрителей и болельщиков. Насколько неуместным было это поведение, показало последующее удаление тренера команды гостей. Такое мы уже наблюдали в других встречах в рамках Евролиги.

Наконец, бывший тренер «Галатасарая» забыл, что произошло в 2014 году, он забыл о Марко Ивковиче, и о том, как он назвал болельщиков и сторонников нашего клуба. Если он забыл, то мы не можем этого забыть», – сообщается на сайте «Црвены Звезды».

Ранее тренер «Эфеса» заявил, что «поведение болельщиков «Звезды» было позором для ».

В 2014-м году 25-летний болельщик «Црвены Звезды» получил ножевое ранение после того, как группа турецких фанатов напала на 400 сербских болельщиков, которые не смогли попасть на матч. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.