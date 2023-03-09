«Црвена Звезда» выступила с обращением к Эргину Атаману

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Црвена Звезда MTS Баскетбол

Сербская «Црвена Звезда» выступила с официальным заявлением, обращенным главному тренеру «Анадолу Эфеса» Эргину Атаману.

«Црвена Звезда» вынуждена отреагировать на неуместные высказывания главного тренера Анадолу Эфес после матча в Белграде, в котором наша команда заслуженно победила.

Клуб никогда не поддерживал и не будет поддерживать оскорбления и словесные нападки на кого-либо на матчах в организации «Црвена Звезда».

Однако тренер «Анадолу Эфеса» своим поведением вызвал негативную реакцию у зрителей и болельщиков. Насколько неуместным было это поведение, показало последующее удаление тренера команды гостей. Такое мы уже наблюдали в других встречах в рамках Евролиги.

Наконец, бывший тренер «Галатасарая» забыл, что произошло в 2014 году, он забыл о Марко Ивковиче, и о том, как он назвал болельщиков и сторонников нашего клуба. Если он забыл, то мы не можем этого забыть», – сообщается на сайте «Црвены Звезды».

Ранее тренер «Эфеса» заявил, что «поведение болельщиков «Звезды» было позором для Евролиги».

В 2014-м году 25-летний болельщик «Црвены Звезды» получил ножевое ранение после того, как группа турецких фанатов напала на 400 сербских болельщиков, которые не смогли попасть на матч. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

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1 комментарий

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Евгений Благолев
два гугл-переводчика этому господину
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