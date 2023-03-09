У Кевина Дюрэнта растяжение связок, он использовал защитный ботинок после игры

Звездный форвард « » Кевин Дюрэнт пропустил домашний матч с «Оклахомой» в среду.

Примерно за час до начала игры Дюрэнт поскользнулся и подвернул левый голеностоп во время разминки.

По словам главного тренера «Санз» , у Дюрэнта растяжение связок. После игры он использовал защитный ботинок.

«Финикс» собирается провести в четверг дополнительное обследование, чтобы определить, когда Кевин сможет вернуться в строй.

«Посмотрим, как он отреагирует на восстановительные процедуры, мы должны быть уверены, что все в порядке», – отметил Уильямс.

С Дюрэнтом в составе «Финикс» имеет результат 3-0, форвард набирает 26,7 очка за игру при 69% реализации.

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