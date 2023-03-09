Кайл Кузма: «Бил – наш лучший игрок. В клатче мяч будет у него»

Форвард « » прокомментировал неудачную игру в клатче от после поражения от «Атланты» (120:122)

«В конце концов, это то, с чем мы живем и умираем. Когда мяч в заключительной четверти у нас – это мяч Брэда. Это его время, это его команда, так что мы просто живем и умираем с этим, и это здорово. Что бы ни случилось, ты просто живешь с этим. Так оно и есть, мы все это знаем.

Он наш замыкающий, он наш лучший игрок, мы отдаем мяч в его руки, мы доверяем ему. Он делал клатч-броски, он промахивался, он совершал ошибки – все мы люди», – заключил Кузма.

Бил набрал семь очков в последней четверти встречи при 1 из 6 попаданий с игры. «Вашингтон» замыкает список участников плей-ин Восточной конференции с результатом 31-35.

Главная тренерская награда Европы носит имя Александра Гомельского. В чем его величие?