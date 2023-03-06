Кевин Дюрэнт: «Приятно слышать в раздевалке голоса ветеранов»

Звездный форвард « » рассказал о положении дел в новой команде.

«Лидерство – это командная работа. Мы не собираемся искать ответы на все вопросы только у одного парня. Я думаю, мы можем разобраться в этом коллективно и двигаться дальше.

Приятно слышать в раздевалке голоса ветеранов, которые прошли через многое. Это сделает нас только лучше. С нетерпением жду продолжения созидания с этой командой, я получаю большое удовольствие», – заключил Дюрэнт.

В НБА провозгласили эру равенства. А точно ли сразу 10 клубов претендуют на титул?

«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф