Кевин Дюрэнт: «Приятно слышать в раздевалке голоса ветеранов»

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт рассказал о положении дел в новой команде.

«Лидерство – это командная работа. Мы не собираемся искать ответы на все вопросы только у одного парня. Я думаю, мы можем разобраться в этом коллективно и двигаться дальше.

Приятно слышать в раздевалке голоса ветеранов, которые прошли через многое. Это сделает нас только лучше. С нетерпением жду продолжения созидания с этой командой, я получаю большое удовольствие», – заключил Дюрэнт.

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5 комментариев

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Дмитрий Кутузов
Это он походу сам про себя))
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kondratiy
Ответ everyday4768
Чел, тебе почти 35, ты чемпион и мвп лиги — какие тебе авторитетные голоса ветеранов еще надо послушать?!
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит :)
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Бременер
Ответ everyday4768
Чел, тебе почти 35, ты чемпион и мвп лиги — какие тебе авторитетные голоса ветеранов еще надо послушать?!
Мерещится ему Большая или Малая медведица 🐻
+1
0
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everyday4768
Чел, тебе почти 35, ты чемпион и мвп лиги — какие тебе авторитетные голоса ветеранов еще надо послушать?!
+1
-1
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Tim Timson
это он о Россе и Бийомбо что-ли? или кто там горлопанит и много прошёл?)
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