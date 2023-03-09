Яка Лакович продлил контракт с «Гран-Канарией» до 2025-го года

Теги Яка Лакович Гран-Канария Джарон Блоссомгейм Баскетбол

Главный тренер «Гран-Канарии» Яка Лакович продлил контракт с клубом еще на 2 года.

Форвард команды Джаром Блоссомгейм поделился своим мнением о наставнике.

«Иногда за него нелегко играть, но он действительно хороший тренер. Он знает свое дело, он очень требователен. Он ставит игрокам очень высокую планку как на площадке, так и за ее пределами. Я и многие игроки равняемся на него» – заявил Блоссомгейм.

Под руководством Лаковича команда идет на первой строчке Еврокубка с результатом 12-3.

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1 комментарий

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Laden
Эх, помню времена когда он был самым результативным игроком Евролиги...
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