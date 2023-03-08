Еврокубок. «Гамбург» – «Париж», «Венеция» встретится с «Брешией» и другие матчи
В среду, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут восемь матчей.
Немецкий «Гамбург» примет французский «Париж», во встрече итальянских клубов «Венеция» сразится с «Брешией».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 8 марта, 20.30, «BTarena»
- Дата проведения
- 8 марта, 21.30, «Ekinox»
- Дата проведения
- 8 марта, 21.30, «Ratiopharm Arena»
- Дата проведения
- 8 марта, 22.00, «Dvorana Stožice»
- Дата проведения
- 8 марта, 22.00, «Palasport Taliercio»
Положение команд: Прометей Украина – 10-4, Ховентуд Испания – 9-5, Ульм Германия – 8-6, Бурк Франция – 8-6, Брешия Италия – 7-7, Венеция Италия – 7-7, Литкабелис Литва – 7-7, Бурсаспор Турция – 7-7, Клуж Румыния – 4-10, Цедевита-Олимпия Словения – 3-11.
Группа B
- Дата проведения
- 8 марта, 20.45, «Centennial Hall»
- Дата проведения
- 8 марта, 21.30, «edel-optics.de Arena»
- Дата проведения
- 8 марта, 23.00, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Гран-Канария Испания – 11-3, Тюрк Телеком Турция – 11-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 10-5, Париж Франция – 9-5, Промитеас Греция – 9-6, Будучность Черногория – 9-6, Лондон Лайонс Великобритания – 6-8, Гамбург Германия – 4-10, Тренто Италия – 2-12, Шленск Польша – 1-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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