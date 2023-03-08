Еврокубок. «Гамбург» – «Париж», «Венеция» встретится с «Брешией» и другие матчи

В среду, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут восемь матчей.

Немецкий «Гамбург» примет французский «Париж», во встрече итальянских клубов «Венеция» сразится с «Брешией».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Прометей Украина – 10-4, Ховентуд Испания – 9-5, Ульм Германия – 8-6, Бурк Франция – 8-6, Брешия Италия – 7-7, Венеция Италия – 7-7, Литкабелис Литва – 7-7, Бурсаспор Турция – 7-7, Клуж Румыния – 4-10, Цедевита-Олимпия Словения – 3-11.

Группа B

Положение команд: Гран-Канария Испания – 11-3, Тюрк Телеком Турция – 11-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 10-5, Париж Франция – 9-5, Промитеас Греция – 9-6, Будучность Черногория – 9-6, Лондон Лайонс Великобритания – 6-8, Гамбург Германия – 4-10, Тренто Италия – 2-12, Шленск Польша – 1-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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