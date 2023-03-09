Сергей Базаревич о матче в Перми: «Эта атмосфера нам знакома. Надеюсь, она поможет и нам тоже»

Теги Сергей Базаревич Единая лига ВТБ Самара Парма-Пари Баскетбол

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Пармой».

«В Перми всегда непросто, но интересно играть: хозяева имеют очень хорошую поддержку зала. Но эта атмосфера нам знакома, надеюсь, она поможет и нам тоже.

Все понимают плотность в турнирной таблице, когда четыре команды борются за два места в плей-офф, и в каждой игре мы не имеем права на ошибку. Мы надеемся показать хорошую игру в этой атмосфере и добиться положительного результата», – заявил Базаревич.

Главная тренерская награда Европы носит имя Александра Гомельского. В чем его величие?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий