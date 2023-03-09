Сергей Базаревич о матче в Перми: «Эта атмосфера нам знакома. Надеюсь, она поможет и нам тоже»

Главный тренер «Самары» поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Пармой».

«В Перми всегда непросто, но интересно играть: хозяева имеют очень хорошую поддержку зала. Но эта атмосфера нам знакома, надеюсь, она поможет и нам тоже.

Все понимают плотность в турнирной таблице, когда четыре команды борются за два места в плей-офф, и в каждой игре мы не имеем права на ошибку. Мы надеемся показать хорошую игру в этой атмосфере и добиться положительного результата», – заявил Базаревич.

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