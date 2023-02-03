Лидер « » повредил голеностопный сустав правой ноги в результате неприятного падения в матче с « ».

Эпизод случился в третьей четверти, Дончич вынужден был покинуть площадку до конца игры.

Несмотря на потерю ведущего игрока, «Мэверикс» победили со счетом 111:106. Словенец за 23 минуты набрал 31 очко при 12 из 19 с игры, а также 8 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

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