Лука Дончич повредил голеностоп в результате неприятного падения в матче с «Пеликанс»

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Лидер «Далласа» Лука Дончич повредил голеностопный сустав правой ноги в результате неприятного падения в матче с «Новым Орлеаном».

Эпизод случился в третьей четверти, Дончич вынужден был покинуть площадку до конца игры.

Несмотря на потерю ведущего игрока, «Мэверикс» победили со счетом 111:106. Словенец за 23 минуты набрал 31 очко при 12 из 19 с игры, а также 8 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

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1 комментарий

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SergER
Сначала левый голеностоп, потом правый. Надеюсь, что травма не слишком серьезной окажется.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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