Лука Дончич пропустит матч с «Ютой» из-за повреждения голеностопа

Разыгрывающий « » пропустит выездной матч с «Ютой» в субботу из-за повреждения.

У Дончича ранее диагностировали небольшое растяжение связок левого голеностопного сустава.

Состояние игрока будет оцениваться ежедневно.

Дончич получил травму на первых минутах гостевого матча с «Финиксом» (99:95). Словенец наступил на ногу игрока «Санз», что привело к травме.

Чем болеет «Миннесота»? Энтони Эдвардс и системная красная волчанка