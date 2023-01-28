Лука Дончич пропустит матч с «Ютой» из-за повреждения голеностопа

Теги травмы Даллас НБА Юта Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич пропустит выездной матч с «Ютой» в субботу из-за повреждения.

У Дончича ранее диагностировали небольшое растяжение связок левого голеностопного сустава.

Состояние игрока будет оцениваться ежедневно.

Дончич получил травму на первых минутах гостевого матча с «Финиксом» (99:95). Словенец наступил на ногу игрока «Санз», что привело к травме. 

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1 комментарий

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Eugenio Ar
Вот и пусть учатся без него играть. С финиксом уже получилось.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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