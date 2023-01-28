Лука Дончич пропустит матч с «Ютой» из-за повреждения голеностопа
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич пропустит выездной матч с «Ютой» в субботу из-за повреждения.
У Дончича ранее диагностировали небольшое растяжение связок левого голеностопного сустава.
Состояние игрока будет оцениваться ежедневно.
Дончич получил травму на первых минутах гостевого матча с «Финиксом» (99:95). Словенец наступил на ногу игрока «Санз», что привело к травме.
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